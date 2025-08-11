Роман Ротенберг назвал хоккей спортом №1 в России

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Член совета директоров московского "Динамо" Роман Ротенберг читает хоккей самым популярным видом спорта в России.

"Для меня это хоккей, но зачем нужны громкие заявления. Я люблю и другие виды спорта: футбол, баскетбол. Каждый вид спорта по-своему очень хорош. Хоккей - уникальный вид, в котором сочетаются все нужные качества для мужчины. Хоккеист должен быть и быстрым, и физически сильным, но еще и умным. Такие шахматы на льду", - приводит слова Ротенберга Sport24.

О том, что Ротенберг вошел в состав совета директоров ХК "Динамо" (Москва), сообщалось 1 июля. До этого он работал главным тренером петербургского ХК СКА.