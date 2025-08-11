Поиск

Сидельников назвал Давлатмуродова фаворитом боя с Василевским на Ural FC

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Генеральный директор Ural FC Кирилл Сидельников считает, что у Шафара Давлатмуродова более высокие шансы на победу, чем у Вячеслава Василевского в поединке россиян в главном бою турнира Ural FC 10 в Перми 16 августа.

Представители среднего веса проведут поединок по правилам ММА.

"Говоря о моих симпатиях, они все-таки на стороне Вячеслава Василевского. Мы с ним очень давно знакомы, были долгое время в сборной. Скажем так, это брат по оружию. Но если говорить о прогнозах, то в процентном соотношении даю 60 на 40 в пользу Шарафа. Слава давно не выступал именно в ММА, в отличие от Давлатмуродова", - приводит слова Сидельникова пресс-служба Ural FC.

"Бой Василевского и Давлатмуродова очень интересен в первую очередь своей спортивной составляющей. Оба бойца давно в ММА, заработали себе имена. У них хороший бэкграунд, они опытные, за их плечами поединки против сильной оппозиции. На мой взгляд, это очень крутой бой, который никого не оставит равнодушным", - отметил Сидельников.

Василевский и Белаз были хедлайнерами турнира Ural FC 6 в Москве в марте 2024 года. По итогам того противостояния по правилам бокса в ММА-перчатках руку подняли Василевского, но позднее после апелляции со стороны Белаза результат был аннулирован. Реванш между этими соперниками планировался на ноябрь в Нижнем Новгороде на турнире Ural FC 9, но во время подготовки к поединку Василевский получил травму. В марте Белаз в Екатеринбурге на турнире RCC раздельным решением судей победил Шлеменко.

Для Василевского поединок с Давлатмуродовым станет первым по правилам ММА с февраля 2022 года, когда боец победил Ислама Жангоразова. У Василевского 36 побед и девять поражений в ММА, он выступал в таких лигах, как АСА, Bellаtor, М-1, S-70.

