Самый ценный игрок чемпионата КХЛ покинул "Салават Юлаев"

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - "Салават Юлаев" расторг контракт с канадским нападающим Джошуа Ливо, сообщается на сайте уфимского хоккейного клуба.

Решение принято по обоюдному согласию сторон.

"Салават Юлаев" благодарит Джошуа за игру и желает удачи в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении.

32-летний Ливо играл в "Салавате Юлаеве" с 2023 года. В 122 матчах за клуб он набрал 142 (70+72 по системе "гол+пас") очка. В сезоне-2024/25 признан самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ.

До уфимской команды Ливо выступал в Северной Америке, в частности, в клубах НХЛ "Торонто", "Ванкувер", "Калгари", Каролина", "Сент-Луис".