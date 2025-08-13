Поиск

Экс-наставник клубов НХЛ Жерар Галлан возглавил команду КХЛ "Шанхай Дрэгонс"

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Канадец Жерар Галлан занял пост главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги "Шанхай Дрэгонс". Об этом сообщается на сайте клуба.

Контракт с 61-летним специалистом заключен на два года.

Жерар Галлан возглавлял клубы НХЛ "Коламбус", "Флорида", "Вегас", "Нью-Йорк Рейнджерс", сборную Канады.

Ранее клуб КХЛ "Куньлунь" был переименован в "Шанхай Дрэгонс". Домашние матчи команда будет проводить на "СКА Арене" в Санкт-Петербурге.

