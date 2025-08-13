Поиск

Ал Сиеста назвал Скрипко комментатором, которого ни с кем было невозможно перепутать

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Генеральный директор IBA.PRO, промоутер Ал Сиеста выразил соболезнования в связи с кончиной легендарного комментатора Бориса Скрипко, специализировавшийся на боксе.

"Очень жалко человека. Он имел дискантивный тембр голоса. Его ни с кем было невозможно перепутать. У него был свой ритм - медленный, методичный. Он выбирал красивые образы и сравнения. Еще он имел армянские корни, близкие для меня. Видно, пришло время. Царство небесное, пусть земля ему будет пухом. Борис Скрипко точно оставил позитивный и яркий след после себя в боксе", - сказал Ал Сиеста "Интерфаксу".

Как сообщалось в среду, Скрипко скончался на 79-м году жизни.

Скрипко вел репортажи на протяжении многих десятилетий, отработав, в частности, на 11 Олимпиадах. В том числе – на Играх-1980 в Москве.

Свою карьеру на телевидении Скрипко начал в 1979 году.

