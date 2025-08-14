Поиск

ПСЖ выиграл Суперкубок УЕФА

Фото: Valerio Pennicino - UEFA/UEFA via Getty Images

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" выиграл у английского "Тоттенхэма" в матче за Суперкубок УЕФА.

Основное время встречи в Удине (Италия) завершилось со счетом 2:2. На 39-й минуте в составе "Тоттенхэма" отличился Микки ван ден Вен, на 48-й – Кристиан Ромеро. ПСЖ ушел от поражения в конце второго тайма, авторами голов стали Ли Кан Ин (85) и Госалу Рамуш (90+4).

В серии пенальти успешнее оказался ПСЖ (4:3).

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов весь матч провел в запасе, ворота защищал новичок команды Лука Шевалье. Джанлуиджи Доннарумма был исключен клубом из заявки на Суперкубок. Сообщалось, что он покинет ПСЖ.

ПСЖ сыграл в этом матче в качестве действующего победителя Лиги чемпионов, "Тоттенхэм" - в качестве действующего победителя Лиги Европы.

