ПСЖ выиграл Суперкубок УЕФА
Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" выиграл у английского "Тоттенхэма" в матче за Суперкубок УЕФА.
Основное время встречи в Удине (Италия) завершилось со счетом 2:2. На 39-й минуте в составе "Тоттенхэма" отличился Микки ван ден Вен, на 48-й – Кристиан Ромеро. ПСЖ ушел от поражения в конце второго тайма, авторами голов стали Ли Кан Ин (85) и Госалу Рамуш (90+4).
В серии пенальти успешнее оказался ПСЖ (4:3).
Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов весь матч провел в запасе, ворота защищал новичок команды Лука Шевалье. Джанлуиджи Доннарумма был исключен клубом из заявки на Суперкубок. Сообщалось, что он покинет ПСЖ.
ПСЖ сыграл в этом матче в качестве действующего победителя Лиги чемпионов, "Тоттенхэм" - в качестве действующего победителя Лиги Европы.