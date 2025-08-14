Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев победил аргентинца Франсиско Комесанью в четвертом круге турнира категории Mastersв Цинциннати.

Результат встречи – 6:2, 6:3 в пользу россиянина.

В мировом рейтинге Рублев занимает 11-е место и является первой ракеткой России. Комесанья – 71-я ракетка мира.

В четвертьфинале Рублев встретится со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

Еще один россиянин, Карен Хачанов (№12 в мировом рейтинге) не смог завершить игру против немца Александра Зверева (3), снявшись с матча при счете 5:7, 0:3.