Поиск

Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев победил аргентинца Франсиско Комесанью в четвертом круге турнира категории Mastersв Цинциннати.

Результат встречи – 6:2, 6:3 в пользу россиянина.

В мировом рейтинге Рублев занимает 11-е место и является первой ракеткой России. Комесанья – 71-я ракетка мира.

В четвертьфинале Рублев встретится со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

Еще один россиянин, Карен Хачанов (№12 в мировом рейтинге) не смог завершить игру против немца Александра Зверева (3), снявшись с матча при счете 5:7, 0:3.

Андрей Рублев Карен Хачанов теннис
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ПСЖ выиграл Суперкубок УЕФА

ПСЖ выиграл Суперкубок УЕФА

"Краснодар" разгромил "Динамо" в Кубке России по футболу

"Спартак" по пенальти проиграл махачкалинскому "Динамо" в Кубке России

"Спартак" по пенальти проиграл махачкалинскому "Динамо" в Кубке России

"Зенит" разгромил "Рубин" в кубковом матче

Дюплантис в 13-й раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом

Дюплантис в 13-й раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом

ЦСКА по пенальти проиграл "Акрону" в матче Кубка России по футболу

ЦСКА по пенальти проиграл "Акрону" в матче Кубка России по футболу

Сборная России по футболу сыграет с Перу и Чили

Сборная России по футболу сыграет с Перу и Чили

"Ахмат" обыграл "Зенит" в первом матче после назначения Черчесова

"Крылья Советов" арендовали игрока "Спартака" Никиту Чернова

"Крылья Советов" арендовали игрока "Спартака" Никиту Чернова

Хачанов победил Зверева и вышел в финал "Мастерса" в Торонто

Хачанов победил Зверева и вышел в финал "Мастерса" в Торонто
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });