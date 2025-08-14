Поиск

McLaren впервые выставит на аукцион болид "Формулы-1" еще до представления публике

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Британская McLaren, выигравшая последний Кубок конструкторов "Формулы-1", выставит на аукцион три еще не участвовавших в гонках автомобиля, пишет Reuters.

В частности, на торги RM Sotheby's 5 декабря будут выставлены пока не получившая названия машина "Формулы-1", на которой в следующем сезоне будет выступать Оскар Пиастри или Ландо Норрис, автомобиль Arrow McLaren Indycar, который будет пилотировать Патрисио О'Уорд в гонке "Индианаполис-500" в мае 2026 года, и World Endurance Hypercar, которая будет участвовать в "24 часах Ле-Мана" в 2027 году в рамках возвращения McLaren в эту серию гонок на выносливость.

По словам главы McLaren Зака Брауна, предстоящий аукцион будет первым в истории, на котором машина "Формулы-1" будет продана еще до ее представления публике. Скорее всего, этот автомобиль будет называться MCL40, отмечает Reuters. В нынешнем сезоне команда использует модель MCL39.

Покупатель сможет получить новый болид "Формулы-1" лишь в 2028 году, а до тех пор сможет взять напрокат выставочную модель 2025 года. Кроме того, он сможет попасть за кулисы мероприятий, в которых участвует команда.

Два других автомобиля будут переданы покупателям по окончании гонок с их участием.

McLaren - единственная команда, выигрывавшая так называемую тройную корону автоспорта: Гран-при Монако "Формулы-1", "Индианаполис-500" и "24 часа Ле-Мана".

