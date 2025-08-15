"Торпедо" уволило Олега Кононова

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Олег Кононов покинул пост главного тренера "Торпедо", сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Отмечается, что контракт расторгнут по соглашению сторон.

"Благодарим за работу и желаем успехов в карьере", - говорится в сообщении.

59-летний Кононов возглавил "Торпедо" в январе 2024 года. Под его руководством команда заняла второе место в Первой лиге-2024/2025 и вышла в РПЛ. Однако вскоре "Торпедо" было исключено из элитного дивизиона "за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях".