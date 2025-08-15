Гасанов победил Арышева и защитил пояс АСА в среднем весе

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Чемпион АСА в среднем весе россиянин Магомедрасул Гасанов победил соотечественника Дмитрия Арышева в главном поединке турнира АСА 190.

Бой прошел 15 августа в Москве и завершился техническим нокаутом во втором раунде.

У 30-летнего Гасанова теперь 21 победа и два поражения в ММА. У 32-летнего Арышева 17 побед, восемь поражений и ничья.

После боя в октагоне Гасанов и белорус Владислав Ковалев (прозвище: Белаз) обменялись словесными колкостями и провели дуэль взглядов.

"Пусть высылают достойное предложение. Я готов", - заявил Ковалев.

"Скромность надо проявлять за октагоном, но точно не перед своим соперником, - заметил в свою очередь Гасанов. - Стилистически мне даже удобнее будет против Белаза, чем против Арышева".

Также на турнире АСА 190 экс-чемпион лиги в полусреднем весе Виталий Слипенко техническим нокаутом в первом раунде победил соотечественника Дениса Измоденова и прервал свою серию из четырех поражений подряд. Экс-чемпион АСА в легчайшем весе россиянин Олег Борисов раздельным решением судей победил словаша Томаша Дэка. Россиянин Алексей Полпудников раздельным решением судей победил дебютанта лиги Александра Грозина.