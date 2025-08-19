Поиск

Войцеховский назвал правильным решение Гассиева провести бой в США

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Входящий в топ-10 рейтинга IBF в полутяжелом весе, боксер RCC Boxing Promotions Василий Войцеховский положительно оценил решение Мурата Гассиева провести следующий бой в США.

Как сообщалось, 23 августа Гассиев проведет бой в Майами против американца Джереми Милтона.

"Я сопереживаю Мурату Гассиеву, он мне импонирует как человек, я ему желаю всего самого хорошего. Считаю очень правильным решением поменять место дислокации, готовиться и драться в Америке. Ему сейчас нужен бой такого плана, со средним соперником, чтобы в следующем поединке выйти против кого-то из топ-10 мировых рейтингов", - сказал Войцеховский "Интерфаксу".

"Я не знаю, какие сейчас цели у команды Мурата, но, как и у всех, наверное, нас, боксеров – стать чемпионом мира, абсолютным чемпионом мира. Думаю, есть у него где-то в потаенных уголках души желание поквитаться с Усиком за то поражение (в 2018 году – ИФ) в Москве", - отметил боксер.

"Для супертяжеловеса Мурат еще молод, и он вполне может пережить еще как минимум один пик в своей карьере", - добавил Войцеховский.

На профессиональном ринге Гассиев одержал 31 победу и потерпел два поражения. У Милтона 11 побед и одно поражение. Обоим по 31 год.

