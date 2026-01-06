Поиск

Овечкин довел до 914 число голов в чемпионатах НХЛ

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - "Вашингтон" со счетом 7:4 обыграл "Анахайм" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Два гола в составе столичного клуба провел российский нападающий Александр Овечкин.

Таким образом, 40-летний россиянин до 914 довел число своих голов в чемпионатах НХЛ, обновив рекорд лиги. С учетом плей-офф на его счету 991 гол, по этому показателю он занимает второе место вслед за канадцем Уэйном Гретцки (1016).

"Вашингтон" сейчас занимает шестое место в Восточной конференции НХЛ, набрав 50 очков. "Анахайм" - на восьмой строчке в Западной конференции (45).

Александр Овечкин Вашингтон хоккей НХЛ
