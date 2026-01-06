Поиск

Сборная Швеции выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Швеции со счетом 4:2 обыграли Чехию в финальном матче прошедшего в США чемпионата мира среди молодежных команд.

Голы у шведов провели Каспер Юстовора (15-я минута), Виктор Эклунд (30), Саша Бумедьенн (44), Ивар Штенберг (60, в пустые ворота).

Авторы голов у сборной Чехии: Адам Иржичек (58), Матей Кубиэса (60).

Бронзовым призером стала Канада, со счетом 6:3 обыгравшая Финляндию.

В составе команды Канады точные броски нанесли Сэм О'Райли (2, 26), Брэден Кутс (5), Зейн Парек (19), Портер Мартоне (22), Гэвин Маккенна (54).

У сборной Финляндии отличились Артту Вялиля (4), Юлиус Миеттинен (12), Хейкки Руохонен (35).

Сборная Швеции выиграла молодежный ЧМ в третий раз в истории.

В прошлом году победителем турнира была команда США.

Сборные России и Белоруссии участия в молодежном ЧМ вновь не приняли из-за санкций.

