Поиск

"Детройт" выведет из обращения игровой номер Сергея Федорова

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - "Детройт" выведет из обращения №91, под которым длительное время в составе команды играл российский нападающий Сергей Федоров. Об этом сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги.

Соответствующая церемония пройдет 12 января 2026 года, когда "Детройт" проведет домашний матч чемпионата НХЛ против "Каролины".

"Федоров" провел в "Детройте" 13 сезонов и три раза выиграл Кубок Стэнли.

В 2015 году Федоров был включен в Зал хоккейной славы НХЛ, в 2016 году – в Зал славы ИИХФ, в 2017 г. – в список 100 величайших игроков НХЛ.

НХЛ Сергей Федоров хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Экс-игрок НБА стал самым высоким футболистом в истории Кубка России

Футболист "Локомотива" Самошников перешел в "Спартак"

Аргентинский футболист Ди Лусиану перешел в ЦСКА

Аргентинский футболист Ди Лусиану перешел в ЦСКА

Хачанов вошел в топ-10 рейтинга ATP и стал первой ракеткой России

Головин вошел в расширенный состав сборной России по футболу

"Краснодар" в большинстве разгромил "Сочи" в матче РПЛ

ЦСКА обыграл московское "Динамо" в РПЛ

ЦСКА обыграл московское "Динамо" в РПЛ

Хамзат Чимаев победил Дю Плесси и стал чемпионом UFC

Хамзат Чимаев победил Дю Плесси и стал чемпионом UFC

"Спартак" и "Зенит" сыграли вничью в чемпионате России по футболу

"Спартак" и "Зенит" сыграли вничью в чемпионате России по футболу

"Локомотив" сыграл вничью с "Балтикой" в матче РПЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });