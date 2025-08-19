"Детройт" выведет из обращения игровой номер Сергея Федорова

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - "Детройт" выведет из обращения №91, под которым длительное время в составе команды играл российский нападающий Сергей Федоров. Об этом сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги.

Соответствующая церемония пройдет 12 января 2026 года, когда "Детройт" проведет домашний матч чемпионата НХЛ против "Каролины".

"Федоров" провел в "Детройте" 13 сезонов и три раза выиграл Кубок Стэнли.

В 2015 году Федоров был включен в Зал хоккейной славы НХЛ, в 2016 году – в Зал славы ИИХФ, в 2017 г. – в список 100 величайших игроков НХЛ.