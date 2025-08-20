Футболист ЦСКА Секу Койта перешел в турецкий "Генчлербирлиги"

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Турецкий "Генчлербирлиги" арендовал у ЦСКА нападающего Секу Койта, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона, оно имеет обязательную опцию выкупа.

25-летний малиец перешел в ЦСКА летом 2024 года. В 35 матчах за армейский клуб он забил пять голов и сделал три результативные передачи. В составе ЦСКА Секу Койта выиграл Кубок и Суперкубок России.