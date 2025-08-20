Никита Цзю выиграл бой за титул WBO Interсontinental
Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Австралийский боксер российского происхождения Никита Цзю победил Лулзима Исмаили из Северной Македонии в поединке в Сиднее.
Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде.
На кону поединка стоял чемпионский пояс WBO Interсontinental в первом среднем весе.
Для Никиты Цзю, сына бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю, эта победа стала 11-й на профессиональном ринге, поражений у него нет. Девять побед он одержал нокаутом.
Исмаили потерпел первое поражение при 12 победах (семь - нокаутом).