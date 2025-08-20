Никита Цзю выиграл бой за титул WBO Interсontinental

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Австралийский боксер российского происхождения Никита Цзю победил Лулзима Исмаили из Северной Македонии в поединке в Сиднее.

Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде.

На кону поединка стоял чемпионский пояс WBO Interсontinental в первом среднем весе.

Для Никиты Цзю, сына бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю, эта победа стала 11-й на профессиональном ринге, поражений у него нет. Девять побед он одержал нокаутом.

Исмаили потерпел первое поражение при 12 победах (семь - нокаутом).