Оскорбивший судей тренер Спартак Гогниев дисквалифицирован на пять матчей

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет РФС на пять матчей отстранил главного тренера выступающей во Второй лиге владикавказской "Алании" Спартака Гогниева.

Поводом для наказания стало его агрессивное поведение после матча в Грозном против футбольного клуба "Тюмень" ("Алания" - проиграла – 1:2).

"Гогниев был удален за две желтые карточки. После предупреждения он в агрессивной манере оскорблял арбитров, после того как покинул поле, кинул две бутылки с водой на поле и ударил скамейку запасных рукой", - сказал глава КДК Артур Григорянц, слова которого приводит "Матч ТВ".

Сообщается, что агрессия Гогниева стала его реакцией на судейство. По словам Григорьянца, это Гогниева не оправдывает.

"У него уже были штрафы, дисквалификации, это характеризует человека и его манеру поведения, степень агрессии на поле", - сказал глава КДК.

Он уточнил, что за оскорбительное поведение Гогниев отстранен на четыре реальных матча, не считая автоматической дисквалификации.

"То есть общая - пять матчей, а за неспортивное поведение штраф 25 тысяч рублей, это максимум по Второй лиге", - добавил Григорьянц.

Матч прошел 16 августа.