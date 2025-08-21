Поиск

Воспитанник "Челси" покинул "Сочи"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - "Сочи" объявил об уходе из команды полузащитника Викторьена Ангбана.

"28-летний ивуарийский полузащитник покидает нашу команду по истечении срока действия трудового соглашения", - говорится в сообщении на сайте футбольного клуба.

Ангбан – воспитанник "Челси", однако за основную команду лондонского ФК не играл, отправлялся в аренду в различные клубы. В "Сочи" он перешел в 2021 году из французской команды "Мец". За "Сочи" Ангбан проел 47 матчей (забил один гол), в том числе в Лиге Конференций УЕФА, стал серебряным призером чемпионата России.

футбол Челси Сочи
