Смолов помог клубу Медиалиги обыграть "Авангард" в Кубке России

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Экс-футболист сборной России Федор Смолов стал автором одного из голов в составе команды Медиалиги Broke Boys в матче второго раунда Пути регионов Кубка России против курского "Авангарда".

На 46-й минуте матча он поразил ворота соперника, благодаря чему его команда сравняла счет – 1:1. На 73-й минуте Максим Майорович провел победный для Broke Boys гол – 2:1.

В составе "Авангарда" гол на седьмой минуте забил Владислав Игнатенко.

Игра прошла в Орле.

Смолов – чемпион России в составе "Краснодара". В России 35-летний нападающий играл также за московское "Динамо", махачкалинский "Анжи", екатеринбургский "Урал", московский "Локомотив". Также на его счету матчи за нидерландский "Фейеноорд", испанскую "Сельту".