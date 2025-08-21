Поиск

Смолов помог клубу Медиалиги обыграть "Авангард" в Кубке России

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Экс-футболист сборной России Федор Смолов стал автором одного из голов в составе команды Медиалиги Broke Boys в матче второго раунда Пути регионов Кубка России против курского "Авангарда".

СпортСмолов покинул "Краснодар" после триумфа в РПЛЧитать подробнее

На 46-й минуте матча он поразил ворота соперника, благодаря чему его команда сравняла счет – 1:1. На 73-й минуте Максим Майорович провел победный для Broke Boys гол – 2:1.

В составе "Авангарда" гол на седьмой минуте забил Владислав Игнатенко.

Игра прошла в Орле.

Смолов – чемпион России в составе "Краснодара". В России 35-летний нападающий играл также за московское "Динамо", махачкалинский "Анжи", екатеринбургский "Урал", московский "Локомотив". Также на его счету матчи за нидерландский "Фейеноорд", испанскую "Сельту".

Федор Смолов футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Провалившая гендерный тест Хелиф опровергла заявления об уходе из бокса

Провалившая гендерный тест Хелиф опровергла заявления об уходе из бокса

Вратарь "Флуминенсе" побил мировой рекорд по числу матчей в футболе

Вратарь "Флуминенсе" побил мировой рекорд по числу матчей в футболе

Бразильский футболист Жоао Виктор перешел в ЦСКА

Чимаев поднялся на четвертое место общего рейтинга UFC

Экс-игрок НБА стал самым высоким футболистом в истории Кубка России

Футболист "Локомотива" Самошников перешел в "Спартак"

Аргентинский футболист Ди Лусиану перешел в ЦСКА

Аргентинский футболист Ди Лусиану перешел в ЦСКА

Хачанов вошел в топ-10 рейтинга ATP и стал первой ракеткой России

Головин вошел в расширенный состав сборной России по футболу

"Краснодар" в большинстве разгромил "Сочи" в матче РПЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });