"Кубок Черного моря" пройдет в Сочи в сентябре

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - С 5 по 8 сентября в Сочи пройдут Всероссийские соревнования по сумо "Кубок Черного моря" среди мужчин и женщин, юношей и девушек до 19 лет.

В Федерации сумо России (ФСР) анонсировали участие в сильнейших сумоистов из разных регионов страны.

Исполнительный директор ФСР Игорь Павлюк выразил уверенность, что "Кубок Черного моря" привлечет большое внимание общественности и станет ярким праздником спорта для многочисленных болельщиков". Он отметил, что за соревнованиями можно будет наблюдать не только с трибун, но и благодаря интернет-трансляции.

"Меня радует, что федерации сумо Краснодарского края и федерация сумо города Сочи прикладывают большие усилия для проведения крупных соревнований в регионе, тем самым всецело поддерживая доктрину президента ФСР Романа Илиева о развитии и популяризации сумо в нашей страны", - сказал Павлюкэ

Впервые "Кубок Черного моря" прошел в Сочи в 2024 году и вызвал огромный интерес у любителей единоборств. Организаторы соревнований – Федерация сумо России, руководство Краснодарского края, краевая федерация сумо и федерация сумо города Сочи приняли решение сделать его традиционным.

В этом году состязания вновь пройдут на спортивной базе ФГБУ "Юг Спорт".

5 сентября накануне старта турнира состоится семинар "Основы сумо". Для сумоистов и тренеров Краснодарского края его проведут главный тренер сборной России по сумо Юрий Голубовский и председатель Всероссийской коллеги судей по сумо Михаил Люлин. В работе семинара примут активное участие сумоисты сборной России.

6 сентября медали "Кубка Черного моря" разыграют мужчины (весовые категории: 70 кг, 77 кг, 85 кг, 92 кг, 100 кг, 115 кг, свыше 115 кг, абсолютная категория) и женщины (50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 73 кг, 80 кг, свыше 80 кг, абсолютная категория). В 16:30 начнется торжественная церемония открытия "Кубка Черного моря". Также в этот день в рамках турнира пройдет семинар для российских арбитров сумо (начало 10:00).

7 сентября выявят сильнейших спортсмены не старше 19 лет - юноши (весовые категории: 55 кг, 60 кг, 70 кг, 80 кг, 90 кг, 100 кг, свыше 100 кг, абсолютная категория) и девушки (50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, свыше 75 кг, абсолютная категория). Также в этот день в рамках турнира пройдет семинар для российских арбитров сумо (начало 10:00).

Во всех возрастных и весовых категориях поединки за золотые медали будут проводиться до двух побед одного из финалистов.

