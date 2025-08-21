Российский боксер Федоров выступит на турнире "IBA.PRO 9" в Китае

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU -Россиянин Павел Федоров проведет бой с китайцем Янгом Йонгкианом на турнире "IBA.PRO 9 SHAOLIN" в Чжэнчжоу (Китай).

Поединок представителей весовой категории до 63,5 кг пройдет в главном карде турнира, который будет приурочен к празднованию Международного дня бокса.

Результат боя пойдет в зачет IBA.PRO.

Федоров на профессиональном ринге провел три поединка, все выиграл (один – нокаутом). Статистика выступлений в рамках IBA.PRO составляет пять побед и одно поражение. В своем последнем бою в рамках "IBA.PRO 1" Федоров досрочно уступил соотечественнику Георгию Челохсаеву.

Что касается Янга Йонгкиана, в его активе 17 побед (12 – нокаутом), поражений нет. По ходу карьеры китайский боксер владел титулами WBO Intercontinetal, WBO Global, WBO Oriental, WBC Asian Continental в легком весе. В основном все свои поединки на профессиональном ринге он провел в Китае.

В главном поединке "IBA.РRO 9 SHAOLIN" китаец Ся Линдзе встретится с румыном Джеймсом Череджи, который в августе 2023 года проигрывал Федорову. Этот бой в легком весе будет рассчитан на восемь раундов.

Всего в рамках вечера бокса в Чжэнчжоу пройдут шесть поединков, и концепция турнира заключается в проведении матчевой встречи сборная Китая против сборной мира.

Турнир "IBA.PRO 9 SHAOLIN" будет организован генеральным директором IBA.PRO Алом Сиестой, MAX POWER при поддержке президента IBA Умара Кремлева и Федерации бокса Китая.