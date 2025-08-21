Поиск

Российский боксер Федоров выступит на турнире "IBA.PRO 9" в Китае

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU -Россиянин Павел Федоров проведет бой с китайцем Янгом Йонгкианом на турнире "IBA.PRO 9 SHAOLIN" в Чжэнчжоу (Китай).

Поединок представителей весовой категории до 63,5 кг пройдет в главном карде турнира, который будет приурочен к празднованию Международного дня бокса.

Результат боя пойдет в зачет IBA.PRO.

Федоров на профессиональном ринге провел три поединка, все выиграл (один – нокаутом). Статистика выступлений в рамках IBA.PRO составляет пять побед и одно поражение. В своем последнем бою в рамках "IBA.PRO 1" Федоров досрочно уступил соотечественнику Георгию Челохсаеву.

Что касается Янга Йонгкиана, в его активе 17 побед (12 – нокаутом), поражений нет. По ходу карьеры китайский боксер владел титулами WBO Intercontinetal, WBO Global, WBO Oriental, WBC Asian Continental в легком весе. В основном все свои поединки на профессиональном ринге он провел в Китае.

В главном поединке "IBA.РRO 9 SHAOLIN" китаец Ся Линдзе встретится с румыном Джеймсом Череджи, который в августе 2023 года проигрывал Федорову. Этот бой в легком весе будет рассчитан на восемь раундов.

Всего в рамках вечера бокса в Чжэнчжоу пройдут шесть поединков, и концепция турнира заключается в проведении матчевой встречи сборная Китая против сборной мира.

Турнир "IBA.PRO 9 SHAOLIN" будет организован генеральным директором IBA.PRO Алом Сиестой, MAX POWER при поддержке президента IBA Умара Кремлева и Федерации бокса Китая.

IBA Китай Павел Федоров бокс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Определились соперники россиян по первому кругу US Open

Определились соперники россиян по первому кругу US Open

Провалившая гендерный тест Хелиф опровергла заявления об уходе из бокса

Провалившая гендерный тест Хелиф опровергла заявления об уходе из бокса

Вратарь "Флуминенсе" побил мировой рекорд по числу матчей в футболе

Вратарь "Флуминенсе" побил мировой рекорд по числу матчей в футболе

Бразильский футболист Жоао Виктор перешел в ЦСКА

Чимаев поднялся на четвертое место общего рейтинга UFC

Экс-игрок НБА стал самым высоким футболистом в истории Кубка России

Футболист "Локомотива" Самошников перешел в "Спартак"

Аргентинский футболист Ди Лусиану перешел в ЦСКА

Аргентинский футболист Ди Лусиану перешел в ЦСКА

Хачанов вошел в топ-10 рейтинга ATP и стал первой ракеткой России

Головин вошел в расширенный состав сборной России по футболу

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });