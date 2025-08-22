Поиск

Россияне досрочно выиграли Всемирную шахматную Олимпиаду среди юношей

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Команда России досрочно обеспечила себе итоговое первое место на проходящей в Колумбии Всемирной шахматной Олимпиаде среди участников до 16 лет.

В предпоследнем туре россияне со счетом 3,5:0,5 выиграла у второй сборной Казахстана. Набрав 16 очков, российская команда стала недосягаемой для преследователей.

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов поздравил команду с успехом.

"В Колумбии наши ребята завоевали первое золото после длительного периода рестрикций, и этот результат является абсолютно заслуженным. За это время в нашей стране появилась целая плеяда ярких и сильных шахматистов до 16 лет, и целенаправленная работа Федерации с ними, с привлечением самых опытных тренеров и поддержкой спортсменов, приносит свои плоды. Впервые в истории на Олимпиаде до 16 лет наша команда состояла исключительно из гроссмейстеров, которые провели весь турнир на высочайшем уровне. Поздравляю!" - приводятся слова Филатова на сайте федерации.

Цвета российской команды на турнире защищают Иван Землянский, Савва Ветохин, Артем Усков, Анна Шухман.

