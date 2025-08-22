Поиск

"Манчестер Сити" продлил контракт с Диашем

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Защитник Рубен Диаш подписал новое соглашение с "Манчестер Сити", сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Срок действия контракта – четыре года.

28-летний португалец перешел в "Сити" из "Бенфики", воспитанником которой он является. С того времени он провел за английскую команду более 200 матчей, став, в частности, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, клубного чемпионата мира. Диаш – четырехкратный чемпион Англии.

Манчестер Сити футбол Рубен Диаш
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россияне досрочно выиграли Всемирную шахматную Олимпиаду среди юношей

Определились соперники россиян по первому кругу US Open

Определились соперники россиян по первому кругу US Open

Провалившая гендерный тест Хелиф опровергла заявления об уходе из бокса

Провалившая гендерный тест Хелиф опровергла заявления об уходе из бокса

Вратарь "Флуминенсе" побил мировой рекорд по числу матчей в футболе

Вратарь "Флуминенсе" побил мировой рекорд по числу матчей в футболе

Бразильский футболист Жоао Виктор перешел в ЦСКА

Чимаев поднялся на четвертое место общего рейтинга UFC

Экс-игрок НБА стал самым высоким футболистом в истории Кубка России

Футболист "Локомотива" Самошников перешел в "Спартак"

Аргентинский футболист Ди Лусиану перешел в ЦСКА

Аргентинский футболист Ди Лусиану перешел в ЦСКА

Хачанов вошел в топ-10 рейтинга ATP и стал первой ракеткой России

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });