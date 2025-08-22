"Манчестер Сити" продлил контракт с Диашем

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Защитник Рубен Диаш подписал новое соглашение с "Манчестер Сити", сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Срок действия контракта – четыре года.

28-летний португалец перешел в "Сити" из "Бенфики", воспитанником которой он является. С того времени он провел за английскую команду более 200 матчей, став, в частности, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, клубного чемпионата мира. Диаш – четырехкратный чемпион Англии.