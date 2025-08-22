Беспутин назвал чемпионат России по боксу-2025 одним из лучших

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин высоко оценил качество поединков на проходящем в Екатеринбурге чемпионате России.

"Это один из самых лучших чемпионатов, которые я видел – и в плане организации, само собой, все на уровне, и в плане качества бокса. Я не пропустил ни одного дня и отметил много ребят, которые прибавили. Это очень сильно радует, видна работа и личных тренеров, и тренеров сборной. Хочется их поблагодарить за хорошо проделанную подготовку", - сказал Беспутин журналистам.

"На бои я ходил не то что как на работу, а как на праздник, получил эстетическое удовольствие", - добавил он.

Генсек федерации считает, что уровень сопротивления в поединках национального чемпионата бывает сильнее, чем на чемпионатах мира и Европы.

"Чемпионаты России порою тяжелее выиграть, чем международные соревнования, это факт", - сказал Беспутин, приведя в пример Галину Гапешину, которая выиграла чемпионат мира и Европы, но ни разу не становилась чемпионкой России.

В пятницу в Екатеринбурге проходят финальные бои чемпионата.

Призовой фонд чемпионата России в 2025 году составляет 130 млн рублей. Чемпионы получат по 3 млн рублей, серебряные призеры – по 2 млн, бронзовые – по 1 млн.