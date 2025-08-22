Поиск

Беспутин назвал чемпионат России по боксу-2025 одним из лучших

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин высоко оценил качество поединков на проходящем в Екатеринбурге чемпионате России.

"Это один из самых лучших чемпионатов, которые я видел – и в плане организации, само собой, все на уровне, и в плане качества бокса. Я не пропустил ни одного дня и отметил много ребят, которые прибавили. Это очень сильно радует, видна работа и личных тренеров, и тренеров сборной. Хочется их поблагодарить за хорошо проделанную подготовку", - сказал Беспутин журналистам.

"На бои я ходил не то что как на работу, а как на праздник, получил эстетическое удовольствие", - добавил он.

Генсек федерации считает, что уровень сопротивления в поединках национального чемпионата бывает сильнее, чем на чемпионатах мира и Европы.

"Чемпионаты России порою тяжелее выиграть, чем международные соревнования, это факт", - сказал Беспутин, приведя в пример Галину Гапешину, которая выиграла чемпионат мира и Европы, но ни разу не становилась чемпионкой России.

В пятницу в Екатеринбурге проходят финальные бои чемпионата.

Призовой фонд чемпионата России в 2025 году составляет 130 млн рублей. Чемпионы получат по 3 млн рублей, серебряные призеры – по 2 млн, бронзовые – по 1 млн.

бокс Александр Беспутин Екатеринбург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россияне досрочно выиграли Всемирную шахматную Олимпиаду среди юношей

Определились соперники россиян по первому кругу US Open

Определились соперники россиян по первому кругу US Open

Провалившая гендерный тест Хелиф опровергла заявления об уходе из бокса

Провалившая гендерный тест Хелиф опровергла заявления об уходе из бокса

Вратарь "Флуминенсе" побил мировой рекорд по числу матчей в футболе

Вратарь "Флуминенсе" побил мировой рекорд по числу матчей в футболе

Бразильский футболист Жоао Виктор перешел в ЦСКА

Чимаев поднялся на четвертое место общего рейтинга UFC

Экс-игрок НБА стал самым высоким футболистом в истории Кубка России

Футболист "Локомотива" Самошников перешел в "Спартак"

Аргентинский футболист Ди Лусиану перешел в ЦСКА

Аргентинский футболист Ди Лусиану перешел в ЦСКА

Хачанов вошел в топ-10 рейтинга ATP и стал первой ракеткой России

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });