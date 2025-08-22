Поиск

"Ахмат" с двумя удалениями сыграл вничью с "Оренбургом" в РПЛ

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - "Оренбург" и грозненский "Ахмат" со счетом 2:2 завершили матч шестого тура чемпионата России по футболу.

Встреча прошла в Оренбурге.

Хозяева вели со счетом 2:0: на 1-й и 45-й минутах голы забил Хорди Томпсон.

"Ахмат" отыгрался благодаря голам Исмаэля Силвы (47) и Максима Сидорова (56).

В составе грозненской команды были удалены два игрока: Эгаш Касинтура (5) и Лечи Садулаев (63).

Команды - соседи по турнирной таблице: "Ахмат" занимает седьмое место (7 очков), "Оренбург" - восьмое (6).

Этим матчем открылась программа шестого тура РПЛ.

