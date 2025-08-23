"Зенит" разгромил махачкалинское "Динамо" в РПЛ

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 4:0 взяли верх над махачкалинским "Динамо" в домашнем матче шестого тура чемпионата России.

На 29-й минуте пенальти реализовал Андрей Мостовой, на 35-й минуте отличился Густаво Мантуан. На 72-й минуте счет до крупного довел Юрий Горшков, на 90-й точный удар нанес Максим Глушенков.

"Зенит" прервал безвыигрышную серию побед в РПЛ, которая составила четыре матча.

Теперь у петербургской команды 9 очков, она поднялась на пятое место в РПЛ. Клуб из Махачкалы – на 13-й строчке, 5 баллов.