Поиск

"Зенит" разгромил махачкалинское "Динамо" в РПЛ

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 4:0 взяли верх над махачкалинским "Динамо" в домашнем матче шестого тура чемпионата России.

На 29-й минуте пенальти реализовал Андрей Мостовой, на 35-й минуте отличился Густаво Мантуан. На 72-й минуте счет до крупного довел Юрий Горшков, на 90-й точный удар нанес Максим Глушенков.

"Зенит" прервал безвыигрышную серию побед в РПЛ, которая составила четыре матча.

Теперь у петербургской команды 9 очков, она поднялась на пятое место в РПЛ. Клуб из Махачкалы – на 13-й строчке, 5 баллов.

Динамо Зенит РПЛ футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россиянин Павлович победил Кортеса-Акосту на турнире UFC

Россияне досрочно выиграли Всемирную шахматную Олимпиаду среди юношей

Определились соперники россиян по первому кругу US Open

Определились соперники россиян по первому кругу US Open

Провалившая гендерный тест Хелиф опровергла заявления об уходе из бокса

Провалившая гендерный тест Хелиф опровергла заявления об уходе из бокса

Вратарь "Флуминенсе" побил мировой рекорд по числу матчей в футболе

Вратарь "Флуминенсе" побил мировой рекорд по числу матчей в футболе

Бразильский футболист Жоао Виктор перешел в ЦСКА

Чимаев поднялся на четвертое место общего рейтинга UFC

Экс-игрок НБА стал самым высоким футболистом в истории Кубка России

Футболист "Локомотива" Самошников перешел в "Спартак"

Аргентинский футболист Ди Лусиану перешел в ЦСКА

Аргентинский футболист Ди Лусиану перешел в ЦСКА
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });