"Динамо" разгромило "Пари НН" в чемпионате России по футболу

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" со счетом 3:0 переиграли нижегородский "Пари НН" в домашнем матче шестого тура чемпионата Российской премьер-лиги.

Голы забили Денис Макаров (16-я минута), Даниил Фомин (46), Николас Маричаль (90+3).

В составе московской команды дебютировал полузащитник сборной России Антон Миранчук, о переходе которого из швейцарского "Сьона" в "Динамо" было объявлено в субботу. 29-летний спортсмен начал игру в числе запасных и вышел на замену на 71-й минуте.

Перед этим матчем у "Динамо" была серия без побед, состоявшая из трех матчей.

Теперь у "Динамо" 8 очков, команда занимает восьмое место в турнирной таблице. "Пари НН" - на 15-м месте, 3 балла.