Шарапову включили в Международный зал теннисной славы

Фото: Joe Buglewicz/Getty Images for International Tennis Hall of Fame

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Пятикратная чемпионка турниров Большого шлема в одиночном разряде Мария Шарапова официально включена в Международный зал теннисной славы.

Церемония прошла в ночь на воскресенье в США.

Также в Зал славы войдут пара Боб и Майк Брайаны (США) – олимпийские чемпионы, многократные победители турниров Большого шлема в парном разряде.

Шарапова - бывшая первая ракетка мира, серебряный призер Олимпиады-2012. В 2020 году она завершила карьеру.