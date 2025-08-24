Шарапову включили в Международный зал теннисной славы
Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Пятикратная чемпионка турниров Большого шлема в одиночном разряде Мария Шарапова официально включена в Международный зал теннисной славы.
Церемония прошла в ночь на воскресенье в США.
Также в Зал славы войдут пара Боб и Майк Брайаны (США) – олимпийские чемпионы, многократные победители турниров Большого шлема в парном разряде.
Шарапова - бывшая первая ракетка мира, серебряный призер Олимпиады-2012. В 2020 году она завершила карьеру.