Поиск

Шарапову включили в Международный зал теннисной славы

Шарапову включили в Международный зал теннисной славы
Фото: Joe Buglewicz/Getty Images for International Tennis Hall of Fame

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Пятикратная чемпионка турниров Большого шлема в одиночном разряде Мария Шарапова официально включена в Международный зал теннисной славы.

Церемония прошла в ночь на воскресенье в США.

Также в Зал славы войдут пара Боб и Майк Брайаны (США) – олимпийские чемпионы, многократные победители турниров Большого шлема в парном разряде.

Шарапова - бывшая первая ракетка мира, серебряный призер Олимпиады-2012. В 2020 году она завершила карьеру.

теннис Мария Шарапова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россиянин Павлович победил Кортеса-Акосту на турнире UFC

Россияне досрочно выиграли Всемирную шахматную Олимпиаду среди юношей

Определились соперники россиян по первому кругу US Open

Определились соперники россиян по первому кругу US Open

Провалившая гендерный тест Хелиф опровергла заявления об уходе из бокса

Провалившая гендерный тест Хелиф опровергла заявления об уходе из бокса

Вратарь "Флуминенсе" побил мировой рекорд по числу матчей в футболе

Вратарь "Флуминенсе" побил мировой рекорд по числу матчей в футболе

Бразильский футболист Жоао Виктор перешел в ЦСКА

Чимаев поднялся на четвертое место общего рейтинга UFC

Экс-игрок НБА стал самым высоким футболистом в истории Кубка России

Футболист "Локомотива" Самошников перешел в "Спартак"

Аргентинский футболист Ди Лусиану перешел в ЦСКА

Аргентинский футболист Ди Лусиану перешел в ЦСКА
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });