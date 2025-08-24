Менеджер ММА Тарасов посетовал на дефицит достойных соперников для Павловича в UFC

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Менеджер Виталий Тарасов высказался о победе российского тяжеловеса UFC Сергея Павловича над Вальдо Кортесом Акостой из Доминиканской Республики.

"Мне показалось, что UFC так долго надеялись на возвращение Джона Джонса, что высушили тяжелый дивизион. И сейчас там почти не осталось талантов за пределами первой пятерки, а бойцы из топ-5 уже забронированы для турнира в ОАЭ. Как следствие Сергею Павловичу, просто не с кем драться после такой замечательной победы над Кортесом-Акостой. Наверное, лучшим вариантом для Сергея было бы подраться с проигравшим в паре Том Аспиналл - Сирилл Ган, но каждый из них будет избегать этого поединка, а Сергей явно хочет драться еще", - сказал Тарасов "Интерфаксу".

"Также не стоит забывать, что все чаще идут разговоры о возвращении UFC в Россию, и я думаю, организация может предположить, что лучшего главного боя для Москвы, чем вторая часть поединка Волков - Павлович, не может быть. Это действительно было бы интересно", - отметил Тарасов.

Павлович одержал победу над доминиканцем Вальдо Кортесом‑Акостой на турнире UFC Fight Night 257 в Шанхае. По итогам всех трех раундов победу российскому тяжеловесу присудили единогласным решением судей.

Что касается первого боя Павловича против Александра Волкова, он состоялся в июне 2024 года. Тогда победу единогласным решением судей одержал Волков.