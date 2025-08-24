Поиск

Менеджер ММА Тарасов посетовал на дефицит достойных соперников для Павловича в UFC

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Менеджер Виталий Тарасов высказался о победе российского тяжеловеса UFC Сергея Павловича над Вальдо Кортесом Акостой из Доминиканской Республики.

"Мне показалось, что UFC так долго надеялись на возвращение Джона Джонса, что высушили тяжелый дивизион. И сейчас там почти не осталось талантов за пределами первой пятерки, а бойцы из топ-5 уже забронированы для турнира в ОАЭ. Как следствие Сергею Павловичу, просто не с кем драться после такой замечательной победы над Кортесом-Акостой. Наверное, лучшим вариантом для Сергея было бы подраться с проигравшим в паре Том Аспиналл - Сирилл Ган, но каждый из них будет избегать этого поединка, а Сергей явно хочет драться еще", - сказал Тарасов "Интерфаксу".

СпортРоссиянин Павлович победил Кортеса-Акосту на турнире UFCЧитать подробнее

"Также не стоит забывать, что все чаще идут разговоры о возвращении UFC в Россию, и я думаю, организация может предположить, что лучшего главного боя для Москвы, чем вторая часть поединка Волков - Павлович, не может быть. Это действительно было бы интересно", - отметил Тарасов.

Павлович одержал победу над доминиканцем Вальдо Кортесом‑Акостой на турнире UFC Fight Night 257 в Шанхае. По итогам всех трех раундов победу российскому тяжеловесу присудили единогласным решением судей.

Что касается первого боя Павловича против Александра Волкова, он состоялся в июне 2024 года. Тогда победу единогласным решением судей одержал Волков.

ММА UFC Сергей Павлович Александр Волков Виталий Тарасов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Шарапову включили в Международный зал теннисной славы

Шарапову включили в Международный зал теннисной славы

Россиянин Павлович победил Кортеса-Акосту на турнире UFC

Россияне досрочно выиграли Всемирную шахматную Олимпиаду среди юношей

Определились соперники россиян по первому кругу US Open

Определились соперники россиян по первому кругу US Open

Провалившая гендерный тест Хелиф опровергла заявления об уходе из бокса

Провалившая гендерный тест Хелиф опровергла заявления об уходе из бокса

Вратарь "Флуминенсе" побил мировой рекорд по числу матчей в футболе

Вратарь "Флуминенсе" побил мировой рекорд по числу матчей в футболе

Бразильский футболист Жоао Виктор перешел в ЦСКА

Чимаев поднялся на четвертое место общего рейтинга UFC

Экс-игрок НБА стал самым высоким футболистом в истории Кубка России

Футболист "Локомотива" Самошников перешел в "Спартак"

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });