Россиянин Павлович победил Кортеса-Акосту на турнире UFC

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Сергей Павлович одержал победу над доминиканцем Вальдо Кортесом‑Акостой в поединке на турнире UFC Fight Night 257 в Шанхае.

По итогам всех трех раундов победу россиянину присудили единогласным решением судей.

Соперники представляют тяжелую весовую категорию.

На счету 33-летнего Павловича теперь 20 побед и три поражения. 33-летний Кортес-Акоста потерпел третье поражение при 14 победах.

UFC Сергей Павлович
