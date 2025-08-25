Поиск

Боксер Папин восхитился выходом Павловича на бой UFC с флагом РФ

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Российский боксер Алексей Папин похвалил бойца Сергея Павловича за демонстрацию флага РФ перед и окончанием боя против доминиканца Вальдо Кортеса-Акосты на турнире UFC в Шанхае.

"Очень символично, что бой Сергея прошел сразу после праздника ко дню российского флага. И вдвойне приятно, что российский флаг был у него на плечах перед выходом в октагон и после. В такие моменты ощущаешь дополнительную гордость за страну", - сказал Папин "Интерфаксу".

Как сообщалось, Павлович победил соперника единогласным решением судей.

"Очень рад за Серегу, поздравляю его с победой. Прекрасный бой и уверенное выступление. И пусть говорят про то, что не было нокаута, Сергей все сделал правильно. Он делал именно то, что нужно было для победы. Не могу сказать, с кем бы точно хотел бы видеть бой Сергея. Но точно не хочется видеть их поединок с Волковым. Если реванш и должен состояться, то пусть это будет только в бою за пояс", - сказал Папин.

Турнир UFCв Шанхае прошел 23 августа.

