Алексей Тищенко отметил уникальность чемпионата России по боксу-2025

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко восхитился уровнем организации прошедшего в Екатеринбурге чемпионата России по боксу-2025.

"Отличный уровень организации чемпионата. Этот турнир во многом уникальный: впервые такие большие призовые представлены, впервые выбирается лучший зритель чемпионата, впервые лучшему боксеру вручают автомобиль, впервые призовые получают не только призеры чемпионата, но и четвертьфиналисты", - сказал Тищенко "Интерфаксу".

"Это очень серьезно поднимает уровень проведения соревнований и сильно стимулирует боксеров и их тренеров", - отметил собеседник агентства.

Чемпионат России по боксу-2025 прошел в Екатеринбурге с 15 по 22 августа.