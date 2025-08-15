Призовой фонд чемпионата России по боксу-2025 увеличен почти на 100 млн рублей

Фото: Данил Айкин/ТАСС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Призовой фонд чемпионата России по боксу в 2025 году составит 130 млн рублей, объявил на церемонии открытия турнира в Екатеринбурге президент IBA Умар Кремлев.

"В честь 130-летия отечественного бокса мы хотим еще больше замотивировать участников чемпионата России. Общий призовой фонд составит 130 миллионов рублей", - приводит слова Кремлева пресс-служба Федерации бокса России.

"13 лучших судей получат по миллиону рублей. Мы все делаем для наших спортсменов. Пусть родители, когда отдают детей в бокс знают, что бокс – это не только спорт, но и социальный лифт, когда человек может обеспечивать свою семью. Бокс – флагман спорта!" - сказал глава IBA.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин поблагодарил Кремлева за развитие бокса в России и в мире.

"Забота о спортсменах – главная задача Федерации бокса России. Поэтому мы значительно увеличили призовой фонд чемпионата: за победу на чемпионате России спортсмены получат три миллиона рублей, за второе место – два миллиона, за третье – миллион, за пятое - полмиллиона рублей", - сказал Беспутин.

Изначально призовой фонд чемпионата России-2025 был утвержден в размере 35,1 млн рублей. Чемпионам полагалось по 2 млн рублей, серебряным призерам – по 350 тысяч, бронзовым – по 175 тысяч.

Чемпионат посвящен памяти Маршала Советского Союза Георгия Жукова, а также Году защитника Отечества и 80-летию со дня Великой Победы.

Почетными гостями Чемпионата России по боксу среди мужчин 2025 года стали: президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин, заместитель полномочного представителя Президента России в УрФО Сергей Рындин, первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, руководитель Свердловской областной федерации бокса Михаил Кайгородов, двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов, олимпийские чемпионы Егор Мехонцев, Гайдарбек Гайдарбеков, Александр Лебзяк, Евгений Тищенко, призер Олимпийских игр Георгий Балакшин, чемпион Европы Андрей Баланов, чемпион мира в профи Денис Лебедев, правнучка Георгий Жукова Варвара Ерохина и другие