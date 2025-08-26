Поиск

Боттас и Перес стали пилотами новой команды "Формулы-1" Cadillac

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Команда Cadillac объявила о подписании контрактов с финном Валттери Боттасом и мексиканцем Серхио Пересом.

Оба гонщика будут защищать цвета Cadillac в 2026 году – дебютном для команды.

СпортCadillac станет новым участником "Формулы-1"Читать подробнее

35-летний Боттас дебютировал в "Формуле-1" в 2013 году и провел 246 гонок (20 – с поул-позишн). Ему удалось выиграть десять этапов и в целом попасть на подиум 67 раз. Он два раза (2019, 2020) становился вице-чемпионом "Формулы-1", столько же раз (2017, 2021) занимал третье место в итоговом личном зачете.

35-летний Перес начал выступать в "Формуле-1" с 2011 года. На его счету 281 года (3 – с поул-позишн), шесть побед, 39 подиумов. В 2023 году стал вице-чемпионом "Королевских гонок".

Cadillacстанет 11-й командой, которая примет участие в чемпионате с отчетного периода. Это первое пополнение "Формулы-1" с 2016 года, когда состав участников пополнила американская команда Haas.

Валттери Боттас Серхио Перес Cadillac автоспорт Формула-1
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мирра Андреева отдала сопернице один гейм на старте US Open

Андрей Рублев вышел во второй круг US Open

Андрей Рублев вышел во второй круг US Open

Ставший гражданином РФ Дуглас Сантос вызван в сборную Бразилии по футболу

Даниил Медведев проиграл в первом круге US Open

ЦСКА обыграл "Акрoн" в РПЛ и поднялся на второе место в таблице

"Краснодар" разгромил "Крылья Советов" и стал лидером РПЛ

Шарапову включили в Международный зал теннисной славы

Шарапову включили в Международный зал теннисной славы

Россиянин Павлович победил Кортеса-Акосту на турнире UFC

Россияне досрочно выиграли Всемирную шахматную Олимпиаду среди юношей

Определились соперники россиян по первому кругу US Open

Определились соперники россиян по первому кругу US Open
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });