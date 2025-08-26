Боттас и Перес стали пилотами новой команды "Формулы-1" Cadillac

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Команда Cadillac объявила о подписании контрактов с финном Валттери Боттасом и мексиканцем Серхио Пересом.

Оба гонщика будут защищать цвета Cadillac в 2026 году – дебютном для команды.

35-летний Боттас дебютировал в "Формуле-1" в 2013 году и провел 246 гонок (20 – с поул-позишн). Ему удалось выиграть десять этапов и в целом попасть на подиум 67 раз. Он два раза (2019, 2020) становился вице-чемпионом "Формулы-1", столько же раз (2017, 2021) занимал третье место в итоговом личном зачете.

35-летний Перес начал выступать в "Формуле-1" с 2011 года. На его счету 281 года (3 – с поул-позишн), шесть побед, 39 подиумов. В 2023 году стал вице-чемпионом "Королевских гонок".

Cadillacстанет 11-й командой, которая примет участие в чемпионате с отчетного периода. Это первое пополнение "Формулы-1" с 2016 года, когда состав участников пополнила американская команда Haas.