Головин вошел в итоговый состав сборной России на матчи в сентябре

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным огласил итоговый список игроков, вызванных в национальную команду страны на товарищеские матчи против Иордании и Катара.

Как сообщается на официальном сайте РФС, в состав вошли 30 футболистов.

Вратари - Матвей Сафонов ("Пари Сен-Жермен", Париж), Александр Максименко ("Спартак", Москва), Станислав Агкацев ("Краснодар"), Денис Адамов ("Зенит", Санкт-Петербург).

Защитники - Илья Вахания ("Ростов", Ростов-на-Дону), Юрий Горшков ("Зенит", Санкт-Петербург), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – "Локомотив", Москва), Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой (все – ЦСКА, Москва), Максим Осипенко ("Динамо", Москва), Руслан Литвинов, Илья Самошников (оба – "Спартак", Москва).

Полузащитники - Данил Глебов ("Динамо", Москва), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – "Краснодар"), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все – ЦСКА, Москва), Антон Миранчук ("Сьон"), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов (оба – "Локомотив", Москва), Алексей Миранчук ("Атланта Юнайтед", Атланта), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – "Зенит", Санкт-Петербург), Александр Головин ("Монако").

Нападающие - Дмитрий Воробьев ("Локомотив", Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва), Иван Сергеев ("Динамо", Москва).

С Иорданией сборная России сыграет 4 сентября в Москве, с Катаром – 7 сентября в Эр-Райяне.