Команду McLaren предварительно оценили в более чем в 3 млрд фунтов

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Команда "Формулы-1" McLaren Racing может быть оценена более чем в 3 млрд фунтов стерлингов ($4,1 млрд) в рамках продажи части акций, сообщает Sky News со ссылкой на источники.

По их данным, владельцы британской автомобильной компанией McLaren Group Ltd - бахрейнский суверенный фонд Mumtalakat и инвестфонд CYVN Holdings (ОАЭ) - получат полный контроль над гоночной командой. Они выкупят 30% акций McLaren Racing, принадлежащих MSP Sports Capital, Ares Investment Management и другим миноритарным акционерам, которые приобрели их в 2020 году (тогда команда оценивалась в 560 млн фунтов).

Официально о сделке может быть объявлено во вторник.

В минувшие выходные пилот McLaren Racing Оскар Пиастри стал победителем 15-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Нидерландов. При этом команда занимает первое место в чемпионате со значительным отрывом.