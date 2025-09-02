"Локомотив" возглавил рейтинг клубов КХЛ

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Ярославский "Локомотив" разместился на первом месте в рейтинге клубов по итогам сезона 2024/2025 в Континентальной хоккейной лиге. Рейтинг опубликован на сайте КХЛ.

В активе ярославцев 80,39 рейтинговых балла.

В прошлом сезоне "Локомотив" стал обладателем Кубка Гагарина КХЛ, победив в финальной серии челябинский "Трактор". "Трактор" замкнул топ-5 рейтинга (65,40).

Места со второго по четвертое заняли омский "Авангард" (69,33), казанский "Ак Барс" (68,36), магнитогорский "Металлург" (66,00).