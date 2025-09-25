Поиск

Большинство членов УЕФА нацелились проголосовать за отстранение Израиля

Фото: James Gill - Danehouse/Getty Images

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Большинство членов исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций склоняется к тому, чтобы проголосовать за приостановку членства Израиля в УЕФА.

Об этом сообщает "Ассошиэйтед Пресс" со ссылкой на анонимные источники.

Повод для возможного отстранения – война в секторе Газа.

Сейчас УЕФА готовится к проведению этого голосования.

Таким образом, сборная Израиля рискует прервать участие в европейской отборочной кампании чемпионата мира 2026 года. 11 и 14 октября национальная команда страны должна провести выездные матчи против Норвегии и Италии соответственно.

Пока неясно, пишет агентство, поддержит ли ФИФА исключение Израиля из турнира, учитывая тесные отношения между главой ФИФА Джанни Инфантино и президентом Дональдом Трампом. Заседание руководящего совета ФИФА запланировано на следующую неделю в Цюрихе.

Между тем, накануне СМИ писали о нежелании УЕФА отстранять сборные и клубы Израиля от еврокубков из-за давления со стороны США.

Как сообщалось, в отстранении Израиля был заинтересован один из крупнейших спонсоров УЕФА – Катар. Он начал активную кампанию после израильских ударов по зданию в Дохе, где находились представители руководства движения ХАМАС.

