Гендиректор IBA.PRO назвал чумовым бой Субханкулова с Узляном

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный директор IBA.PRO, промоутер Ал Сиеста в восторге от главного поединка турнира "IBA.PRO 9" в Уфе, в котором россиянин Артур Субханкулов единогласным решением судей победил соотечественника Тиграна Узляна и завоевал пояс WBA Continental в легком весе.

"Как и ожидалось – бой просто поймал огонь, был реальный пожар в ринге. До поединка шансы были 50 на 50. Но по итогу победа Субханкулова была заслуженной. Он за малым не закончил бой досрочно в самом конце. Мне показалось, что Артур не доработал, потому что мог закончить этот бой. Может быть, включилось что-то джентельменское, потому что Артур очень хороший парень, но бой получился чумовым", - сказал Ал Сиеста "Интерфаксу".

"Как я это и обещал. Артур продолжает путь к чемпионскому бою. Вижу его поединок с каким-то американским или британским тигром. Я обещаю Артуру, что привезу какого-то фирменного британского боксера", - отметил промоутер.

Теперь в коллекции Субханкулова есть титулы IBА Intercontinental, WBA Oceania и чемпиона Европы по версии IBA. На профессиональном ринге он одержал все десять побед (четыре – нокаутом). На счету Узляна 12 побед (шесть – досрочно) при двух поражениях.