Субханкулов победил Узляна и завоевал пояс WBA Continental

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Российский боксер Артур Субханкулов стал обладателем пояса WBA Continental в легком весе.

В поединке за этот титул он одолел соотечественника Тиграна Узляна. Победу Субханкулову присудили единогласным решением судей.

Бой в Уфе прошел в статусе главного события турнира "IBA.PRO 9. В Башкортостане".

Теперь в коллекции Субханкулова есть титулы IBА Intercontinental, WBA Oceania и чемпиона Европы по версии IBA. На профессиональном ринге он одержал все десять побед (четыре – нокаутом). На счету Узляна 12 побед (шесть – досрочно) при двух поражениях.

Субханкулов сразу после боя поблагодарил Узляна за зрелищный поединок:

"Безусловно, это один из самых крутых и сложных боев в моей профессиональной карьере. Я рад, что на мой десятый бой по профессионалам ко мне в Уфу приехал достойный соперник, с которым мы показали яркий бокс. Хочу поблагодарить Тиграна Узляна за этот поединок. Круто!" - приводит слова Субханкулова пресс-служба Федерации бокса России.

"Не могу сказать, пояс WBA Continental – прям вау, но и не могу сказать, что этот титул для меня ничего не значит. От боя к бою я стараюсь исправлять свои ошибки, стараюсь прибавлять, чтобы в итоге прийти к полноценному поясу. Рассчитываю провести еще один бой в 2025 году", - отметил Субханкулов.

В со-главном событии шоу двукратная чемпионка России и победительница Игр БРИКС-2024 Азалия Аминева единогласным решением судей по итогам шести раундов в весе до 67 кг победила Неслихан Моллаоглу из Турции и одержала свою четвертую победу в зачете IBA.PRO.

"Всегда бывает так, когда сильно хочешь уронить соперника, это не получается сделать. Так было и в моем случае. Первый раунд получился хорошим, а потом я, видимо, разожглась, хотела ее уронить. Но, к сожалению, не получилось, а далее Умар Назарович (Кремлев, глава IBA) подошел и подсказал работать на дистанции. Вот я и успокоилась, и начала следовать его совету. А там уже шестой раунд начался", - сказал Аминева.

"В общем, получилось, как получилось. Есть над чем работать. Но в целом получилось, считаю, неплохо. В следующем месяце у меня первенство Европы в Армении. Сейчас отдохну пару дней и начнем подготовку к Европе. А потом уже в ноябре чемпионат России в Уфе", - добавила она.

Обладатель поясов WBA Gold и IBF Intercontinental во втором среднем весе россиянин Павел Силягин (17-0-1, КО 7) по итогам шестираундового противостояния победил венесуэльца Кейбера Гонсалеса (21-2, КО 18).

Турнир "IBA.PRO 9 МЕЛБЕТ. В Башкортостане" был организован генеральным директором IBA.PRO Алом Сиестой, Iron&Gloves Promotions и Dynamo Boxing Promotions при поддержке президента IBA Умара Кремлева и Федерации бокса России.

