Дегтярев назвал решение по статусу ПКР шагом к восстановлению россиян в правах

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Положительное решение по вопросу о статусе Паралимпийского комитета России (ПКР) - важный шаг на пути к полному восстановлению в правах россиян на международной спортивной арене, считает министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

"Решение Генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета о восстановлении статуса Паралимпийского комитета России - важный шаг на пути к полному восстановлению в правах наших атлетов на международной спортивной арене", - приводит слова Дегтярева пресс-служба министерства.

Глава ведомства отметил, что теперь российские паралимпийцы смогут выступать под национальным флагом и с гимном в дисциплинах, которые курирует Международный паралимпийский комитет: лёгкая атлетика, плавание, следж-хоккей, пулевая стрельба, пауэрлифтинг и другие.

"Убеждён, что этот прецедент станет ориентиром и для МОК, и других международных федераций, которые будут более сговорчивыми", - сказал Дегтярев.

В субботу стало известно, что Генеральная Ассамблея МПК приняла решение о полном восстановлении членства Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете.

Голосование проходило 26 сентября в Сеуле в два этапа.

"Против полной приостановки членства ПКР в МПК проголосовали 111 делегатов, за данное решение - 55 делегатов. За полное восстановление членства ПКР проголосовал 91 делегат, против - 77 делегатов", - сообщил ПКР в своём Telegram-канале.