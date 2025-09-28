"Спартак" разгромил "Пари НН" в чемпионате России по футболу

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 3:0 выиграли у нижегородского "Пари НН" в домашнем матче десятого тура чемпионата России.

Гол забил Манфред Угальде (10-я минута), два гола – Жедсон Фернандеш (36, 64).

"Спартак" набрал 18 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. Плотность в ней такова, что отставание от лидирующего ЦСКА (с кем "Спартак" сыграет в следующем туре) составляет три балла.

Что касается "Пари НН", команда – на 15-м месте в РПЛ, 6 очков.