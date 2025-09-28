Поиск

"Спартак" разгромил "Пари НН" в чемпионате России по футболу

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 3:0 выиграли у нижегородского "Пари НН" в домашнем матче десятого тура чемпионата России.

Гол забил Манфред Угальде (10-я минута), два гола – Жедсон Фернандеш (36, 64).

"Спартак" набрал 18 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. Плотность в ней такова, что отставание от лидирующего ЦСКА (с кем "Спартак" сыграет в следующем туре) составляет три балла.

Что касается "Пари НН", команда – на 15-м месте в РПЛ, 6 очков.

Пари НН Спартак РПЛ ЦСКА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦСКА обыграл "Балтику" и вышел на первое место в РПЛ

Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Пекине

Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Пекине

Четыре гола Глушенкова помогли "Зениту" разгромить "Оренбург"

"Краснодар" сыграл вничью с "Ростовом" в матче РПЛ

"Атлетико" разгромил "Реал" в чемпионате Испании по футболу

"Атлетико" разгромил "Реал" в чемпионате Испании по футболу

"Локомотив" выиграл у "Рубина" и вышел на первое место в РПЛ

"Локомотив" выиграл у "Рубина" и вышел на первое место в РПЛ

Российские паралимпийцы смогут участвовать в соревнованиях с флагом и гимном

Российские паралимпийцы смогут участвовать в соревнованиях с флагом и гимном

Сотый гол Кейна за "Баварию" помог ей победить "Вердер"

Лось, ягуар и орлан стали талисманами ЧМ-2026 по футболу

"Зенит" оштрафован на 500 тысяч рублей за баннер в адрес министра спорта

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });