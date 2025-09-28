Поиск

"Барселона" победила "Реал Сосьедад" и стала лидером чемпионата Испании

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты "Барселоны" со счетом 2:1 обыграли "Реал Сосьедад" в домашнем матче седьмого тура чемпионата Испании.

На 31-й минуте Альваро Одриосола вывел "Реал Сосьедад" вперед.

На 43-й минуте Жюль Кунде сравнял счет, на 59-й Роберт Левандовски провел победный для "Барсы" гол.

Российский футболист "Реал Сосьедада" Арсен Захарян в матче не сыграл, оставшись запасным.

"Барселона" набрала 19 очков и, обойдя "Реал" (18), поднялась на первое место в турнирной таблице.

"Реал Сосьедад" - на 17-м месте, 5 баллов.

Барселона футбол Реал Сосьедад Арсен Захарян
