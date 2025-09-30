Поиск

Медведев снялся с полуфинала теннисного турнира в Пекине

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев не смог доиграть полуфинальный матч турнира в Пекине против американца Лернера Тиена.

Россиянин снялся с игры в третьем сете при счете 5:7, 7:5, 4:0 в пользу соперника.

В мировом рейтинге Медведев занимает 18-е место, Тиен – 52-е.

В результате представитель США вышел в финал, где сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Призовой фонд турнира в Пекине (категория – ATP 500) - $4,01 млн.

