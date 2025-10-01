"Ливерпуль" уступил "Галатасараю" в Лиге чемпионов УЕФА

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Футболисты турецкого "Галатасарая" со счетом 1:0 обыграли английский "Ливерпуль" в матче второго тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Игра состоялась в Стамбуле.

На 16-й минуте пенальти реализовал Виктор Осимхен.

Результаты остальных матчей игрового дня: "Кайрат" - "Реал" - 0:5

"Аталанта" - "Брюгге" - 2:1

"Пафос" - "Бавария" - 1:5

"Челси" - "Бенфика" - 1:0

"Интер" - "Славия" - 3:0

"Марсель" - "Аякс" - 4:0

"Атлетико" - "Айнтрахт" - 5:1

"Буде-Глимт" - "Тоттенхэм" - 2:2.

Во главе турнирной таблицы сейчас находятся "Бавария", "Реал" и "Интер", набравшие по 6 очков.

Программа второго тура ЛЧ продолжится в среду.

Начиная с прошлого сезона, турнир проходит по обновленному формату, главная его особенность: команд объединяет одна таблица, они не разделены на группы.

В соревновании принимают участие 36 команд. Первые восемь из них напрямую выходят в 1/8 финала, еще 16 – в 1/16 финала, остальные выбывают из турнира.