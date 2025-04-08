Евгений Кузнецов покинул СКА

Хоккеист Евгений Кузнецов во время матча Фото: Валентина Певцова/ТАСС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - СКА расторг контракт с нападающим Евгением Кузнецовым, сообщает пресс-служба петербургского хоккейного клуба.

Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию.

32-летний хоккеист стал игроком СКА перед стартом сезона-2024/25. В 39 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал 37 (12+25 по системе "гол+пас") очков. В шести матчах плей-офф – 3 (1+2) очка; для выхода во вторую стадию этого СКА не хватило.

Кузнецов – двукратный чемпион мира в составе сборной России, обладатель Кубка Стэнли с "Вашингтоном".