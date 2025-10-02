Поиск

Менеджер Тарасов счел, что сорвавшийся бой Лобова с Тухуговым состоится в этом году

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Менеджер Виталий Тарасов выразил сожаление в связи со снятием ирландского бойца смешанного стиля Артема Лобова с боя против россиянина Зубайры Тухугова.

Плохо, что оба бойца уже приступили к сгонке веса, но в то же время, они еще не прошли процедуру взвешивания, а значит вряд ли получат компенсацию. Получается, что бойцы провели лагерь, но не заработали, а лига не потратила деньги, но лишилась самого хитового боя за этот год. Кажется, для всех очевидный вариант – провести его на следующем турнире", - сказал Тарасов "Интерфаксу".

"Предполагаю, что бой перенесут и проведут до конца года. Я много работаю с кулачными бойцами и насмотрелся на большое количество рассечений. 4-5 недель хватает, чтобы сечка нормально зажила, но, к счастью, эта травма позволяет поддерживать кондиции в ОФП работе", - отметил он.

Бой должен был пройти 3 октября на турнире PFL в Дубае.

Артем Лобов Виталий Тарасов Зубайра Тухугов ММА
