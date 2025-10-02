Поиск

Российский боксер Агрба рассказал о серьезном настрое на бой с Шинимой

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Обладатель пояса IBA, занимающий 13-ю строчку рейтинга WBA в полусреднем весе, боксер RCC Boxing Promotions Харитон Агрба поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Чарльзом Шинимой из Намибии.

"Чарльз — габаритный и очень пластичный боксер. Он хорош в контратаке, так что на этот бой настраиваюсь серьезно. Вообще не думаю о том, что произошло 5 июля. Мы с командой сделали выводы и идем дальше — сейчас впереди Чарльз Шинима. Опасность соперника? Она есть всегда, весь наш вид спорта связан с риском. Сейчас я чувствую себя хорошо, и не думаю о прошлом. Мы с командой решили, что пора вернуться. У нас в разгаре плодотворная подготовка. Приглашаю всех на вечер бокса IBA.PRO 10 6 октября в Санкт-Петербурге! Вас ждет отличный кард, именитые спортсмены", - сказал Агрба "Интерфаксу".

Бой пройдет 6 октября на турнире "IBA.PRO 10" в Санкт-Петербурге.

Серебряный призер Европейских игр‑2019, обладательпояса IBA Агрбанапрофессиональномрингеодержал 15 победприодномпоражении, котороероссиянинпотерпелвиюлевЕкатеринбургенатурнире RCC Boxing Promotions. Тогда владевший поясами IBF Interсontinental и WBA Continental Агрба проиграл аргентинцу Рубену Муньозу нокаутом во втором раунде.

