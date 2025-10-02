Поиск

"Зенит" продлил контракт с бразильским футболистом Мантуаном

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - "Зенит" подписал новое соглашение с Густаво Мантуаном, сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба.

"Новый контракт с бразильским универсалом сине-бело-голубых действует до конца сезона-2029/2030", - говорится в сообщении.

24-летний Мантуан перешел в "Зенит" из бразильского "Коринтианса" в 2022 году. В составе петербургской команды он по два раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, один раз – Кубок России.

Зенит футбол Густаво Мантуан
