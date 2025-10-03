Овечкин впервые сыграл в предсезонном матче НХЛ-2025/26

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Российский нападающий Александр Овечкин принял участие в матче "Вашингтона" против "Бостона" в преддверии старта регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Встреча в Вашингтоне завершилась со счетом 3:1 в пользу "Бостона".

На счету 40-летнего Овечкина один бросок по воротам, а также три силовых приема.

Для Овечкина, весной ставшего самым результативным игроком в истории НХЛ, это был первый матч в рамках предсезонки. Предыдущие он пропустил из-за травмы.